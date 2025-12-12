CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Boluspor, Adana Demirspor'u farklı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Boluspor, Adana Demirspor'u farklı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 17:00
Boluspor, Adana Demirspor'u farklı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Boluspor deplasmanda rakibini 6-1'lik skorla mağlup etti.

İŞTE KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR:

Stat: İskenderun Fuat Tosyalı

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Sabri Öğe, Harun Reşit Güngör

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 78 Halil Eray Aktaş), Hasan Alp Kaya (Dk. 61 Ali Arda Yıldız), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 46 Doğuhan Asım Dübüş), Ahmet Bolat, Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç (Dk. 46 Diyar Zengin), Yusuf Buğra Demirkıran, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 72 Ulaş İmergi)

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lima, Devran Şenyurt, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 66 Harun Alpsoy), Barış Alıcı (Dk. 31 Rasheed), Arda Usluoğlu (Dk. 66 Boakye), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 78 Ömürcan Artan), Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Onur Öztonga), Kouagba, Balburdia

Goller: Dk. 7 Doğan Can Davas, Dk. 21, 34 ve 76 Hasani, Dk. 37 Rasheed, Dk. 58 Arda Usluoğlu (Boluspor), Dk. 90 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Enes Demirtaş, Dk. 90+2 Ali Arda Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 73 Boakye (Boluspor)

