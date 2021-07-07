Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı atağı! Sergen Yalçın istedi yönetim alıyor

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı atağı! Sergen Yalçın istedi yönetim alıyor

Yeni sezonun ilk transferini Salih Uçan'ı renklerine bağlayarak gerçekleştiren Beşiktaş, kadrosuna bir yerli takviyesi daha yapmak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, geçen sezon Konyaspor forması altında sergilediği performansla dikkat çeken stoper Abdülkerim Bardakçı'yı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:07 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:18
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı atağı! Sergen Yalçın istedi yönetim alıyor

Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katan, bonservisi elinde olan Kenan Karaman ile de anlaşma sağlayan Beşiktaş, bir başka yerli yıldız için daha atağa kalktı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı atağı! Sergen Yalçın istedi yönetim alıyor

Değişen yabancı kuralı sebebiyle kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı atağı! Sergen Yalçın istedi yönetim alıyor

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sol ayaklı olması sebebiyle çok istediği 26 yaşındaki savunma oyuncusu için siyah-beyazlı yönetim, yeşil-beyazlılara takas+para teklifi önermeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı atağı! Sergen Yalçın istedi yönetim alıyor

A Milli Takım'a kadar yükselen ve kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'un ise 10 milyon TL bonservis bedeli istediği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı atağı! Sergen Yalçın istedi yönetim alıyor

Abdülkerim transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Konyaspor ile temaslarını sıklaştırarak başarılı stopere birinci kamp döneminde siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı atağı! Sergen Yalçın istedi yönetim alıyor

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 37 maça çıkan Abdülkerim, 2 gol ve 4 asistle oynamıştı.

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