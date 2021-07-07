Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı atağı! Sergen Yalçın istedi yönetim alıyor

Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katan, bonservisi elinde olan Kenan Karaman ile de anlaşma sağlayan Beşiktaş, bir başka yerli yıldız için daha atağa kalktı.

Değişen yabancı kuralı sebebiyle kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.