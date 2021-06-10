Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Arturo Vidal bombası! Girişimler başladı

Son dakika transfer haberleri: 'tan bombası! Girişimler başladı

Transfer operasyonu için düğmeye basan yönetimi, orta saha mevkisini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek için harekete geçti. 3 kulvarda mücadele edecek kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Kara-Kartal, Inter'den ayrılmaya hazırlanan 'in peşine düştü. Deneyimli futbolcunun da 'de oynama fikrini seçenekler arasına aldığı ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:31
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Arturo Vidal bombası! Girişimler başladı

İtalya Serie A ekibi Inter'den ayrılacağı öne sürülen 'in transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Mavi-siyahlılar, yıldız futbolcunun 6 milyon euro'luk maaşını karşılamak istemediği için yolları ayırmayı amaçlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Arturo Vidal bombası! Girişimler başladı

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Süper Lig devi , 'i transfer etmek için devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlıların, transferi gerçekleştirmek için girişimlere başladığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Arturo Vidal bombası! Girişimler başladı

TÜRKİYE SEÇENEKLERİ ARASINDA!
Meksika ekiplerinden Club America'nın ve Rus ekibi Zenit'in de kadrosuna katmak istediği Vidal, Meksika'dan gelen teklifi reddetmişti. İtalyan ekibinden ayrılacak olmasına rağmen Avrupa'da forma giymek isteyen Şilili yıldızın seçenekleri arasında de yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Arturo Vidal bombası! Girişimler başladı

34 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla İtalya Serie A'da 23 maça çıktı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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