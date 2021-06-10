Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Arturo Vidal bombası! Girişimler başladı

İtalya Serie A ekibi Inter'den ayrılacağı öne sürülen Arturo Vidal'in transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Mavi-siyahlılar, yıldız futbolcunun 6 milyon euro'luk maaşını karşılamak istemediği için yolları ayırmayı amaçlıyor.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Süper Lig devi Beşiktaş, Arturo Vidal'i transfer etmek için devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlıların, transferi gerçekleştirmek için girişimlere başladığı kaydedildi.