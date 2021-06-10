Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Arturo Vidal bombası! Girişimler başladı

İtalya Serie A ekibi Inter'den ayrılacağı öne sürülen Arturo Vidal'in transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Mavi-siyahlılar, yıldız futbolcunun 6 milyon euro'luk maaşını karşılamak istemediği için yolları ayırmayı amaçlıyor.
İtalya Serie A ekibi Inter'den ayrılacağı öne sürülen Arturo Vidal'in transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Mavi-siyahlılar, yıldız futbolcunun 6 milyon euro'luk maaşını karşılamak istemediği için yolları ayırmayı amaçlıyor.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Süper Lig devi Beşiktaş, Arturo Vidal'i transfer etmek için devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlıların, transferi gerçekleştirmek için girişimlere başladığı kaydedildi.
TÜRKİYE SEÇENEKLERİ ARASINDA!
Meksika ekiplerinden Club America'nın ve Rus ekibi Zenit'in de kadrosuna katmak istediği Vidal, Meksika'dan gelen teklifi reddetmişti. İtalyan ekibinden ayrılacak olmasına rağmen Avrupa'da forma giymek isteyen Şilili yıldızın seçenekleri arasında Türkiye de yer alıyor.
34 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla İtalya Serie A'da 23 maça çıktı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.