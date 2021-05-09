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Son dakika haberi: Fatih maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Toto ’in 41’inci haftasında salı günü sahasında Fatih ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan N’Koudou düz koşu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 15:54
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

, Fatih maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan N'Koudou düz koşu yaparken, ise idmanda yer almadı.

'de lider Beşiktaş, salı günü evinde oynayacağı maçı hazırlıklarına start verdi. 'nde, Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanda dün Galatasaray derbisinde forma giyen futbolcular rerjenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, ve şut çalışması ile sona erdi.

Sakatlığının ardından bugün çalışmalara katılan N'Koudou düz koşu yaparken, Aboubakar ise idmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Karagümrük maçı hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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