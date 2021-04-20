Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer harekatı! Thelin...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer harekatı! Thelin...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala, Beşiktaş yönetimi transferde kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar ’nın 28 yaşındaki İsveçli golcüsü için kulübü Anderlecht ile temasa geçme kararı aldı. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer harekatı! Thelin...
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Siyah-beyazlılar, yeni sezon forvet adaylarına bir yenisini daha ekledi. Devre arasında 'dan 'yı almak isteyen Beşiktaş yönetimi, 'ın aldığı "Diagne'den beter" duyumu yüzünden geri çekilmişti. Siyah-beyazlılar gözünü bu kez Kasımpaşa'nın diğer bir golcüsü 'e dikti. Sergen Yalçın'ın verdiği rapor sonrasında Beşiktaş, İsveçli golcü için bir araştırma başlattı.

OPSİYONLARI YOK
İlk etapta 28 yaşındaki golcünün, Kasımpaşa ile sadece Haziran sonuna kadar kiralık anlaşması olduğu belirlendi. Kulübü Anderlecht ile Kasımpaşa arasında bir opsiyon hakkının olmadığı anlaşıldı. Thelin'in Anderlecht'te 800 bin euro'ya oynadığı, Kasımpaşa'nın ise yarım sezon için bu rakamın 250 bin Euro'sunu karşıladığı belirtildi. Ayrıca 1.89'luk golcü için Kasımpaşa'nın kiralama bedeli de ödemediği belirlendi.

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