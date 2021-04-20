Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer harekatı! Thelin...

Siyah-beyazlılar, yeni sezon forvet adaylarına bir yenisini daha ekledi. Devre arasında Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı almak isteyen Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın aldığı "Diagne'den beter" duyumu yüzünden geri çekilmişti. Siyah-beyazlılar gözünü bu kez Kasımpaşa'nın diğer bir golcüsü Isaac Thelin'e dikti. Sergen Yalçın'ın verdiği rapor sonrasında Beşiktaş, İsveçli golcü için bir araştırma başlattı.

OPSİYONLARI YOK

İlk etapta 28 yaşındaki golcünün, Kasımpaşa ile sadece Haziran sonuna kadar kiralık anlaşması olduğu belirlendi. Kulübü Anderlecht ile Kasımpaşa arasında bir opsiyon hakkının olmadığı anlaşıldı. Thelin'in Anderlecht'te 800 bin euro'ya oynadığı, Kasımpaşa'nın ise yarım sezon için bu rakamın 250 bin Euro'sunu karşıladığı belirtildi. Ayrıca 1.89'luk golcü için Kasımpaşa'nın kiralama bedeli de ödemediği belirlendi.