Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Serhou Guirassy hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Guirassy için hem Borussia Dortmund'la hem de oyuncunun temsilciyle yeniden temas kurup görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin transferde nihai kararını vereceği tarih ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 06:50
YARIN NETLEŞECEK
Borussia Dortmund sportif direktörü Ole Book, bu yapılan toplantıda Fenerbahçe'ye transfer için inebilecekleri son bonservis rakamını iletti.
Sarı-lacivertliler, düşünmek için süre istedi. Yönetim, kendi arasında yapacağı toplantının ardından nihai kararını verecek.
Yarın oyuncu hakkındaki düşüncesini Fenerbahçe tarafı Dortmund'a iletecek.
Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertliler, Serhou Guirassy transferini yarın mutlu sonla bitirecek.
22 KEZ AĞLARI SARSTI
Serhou Guirassy, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 46 maçta 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
2024'TE KABUL ETMEDİ
Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun başında Serhou Guirassy için o dönem forma giydiği Stuttgart'la görüştü ve anlaştı. Ancak Gineli oyuncu, o dönem Fenerbahçe yerine Borussia Dortmund'u tercih etti. Dortmund 2 sezon önce 18 milyon euro Guirassy için ödedi. Sarı-lacivertliler ise; 19.5 milyon euroya En-Nesyri'yi aldı.
DORTMUND ASLLANI'Yİ ALACAK
Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'nin yerine TSG Hoffenheim'ın Kosovalı golcüsü Fisnik Asllani'yi alacak. Alman ekibi, 30 yaşındaki Gineli oyuncuyu Fenerbahçe'ye satarak, cebinden ekstra ücret ödemeden 30 milyon euroyu 23 yaşındaki golcü için kullanacak. Ayrıca kasaya da 5 milyon euro ekstra para kalacak.
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