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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Serhou Guirassy hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Guirassy için hem Borussia Dortmund'la hem de oyuncunun temsilciyle yeniden temas kurup görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin transferde nihai kararını vereceği tarih ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

2018'den sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, seçimden önce iki santrfor alacağını söylemiş ve görüştüğü isimlerin de; Vedat Muriç ile Serhou Guirassy olduğunu belirtmişti.

Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

Vedat Muriç'e 3 yıllık imzayı attıran sarı-lacivertlilerde gözler hala Guirassy'nin üzerinde.

Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

Transfer komitesi, önceki gün hem Borussia Dortmund'la hem de oyuncunun temsilciyle yeniden temas kurdu ve görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

YARIN NETLEŞECEK

Borussia Dortmund sportif direktörü Ole Book, bu yapılan toplantıda Fenerbahçe'ye transfer için inebilecekleri son bonservis rakamını iletti.

Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

Sarı-lacivertliler, düşünmek için süre istedi. Yönetim, kendi arasında yapacağı toplantının ardından nihai kararını verecek.

Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

Yarın oyuncu hakkındaki düşüncesini Fenerbahçe tarafı Dortmund'a iletecek.

Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertliler, Serhou Guirassy transferini yarın mutlu sonla bitirecek.

Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

22 KEZ AĞLARI SARSTI

Serhou Guirassy, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 46 maçta 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

2024'TE KABUL ETMEDİ

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun başında Serhou Guirassy için o dönem forma giydiği Stuttgart'la görüştü ve anlaştı. Ancak Gineli oyuncu, o dönem Fenerbahçe yerine Borussia Dortmund'u tercih etti. Dortmund 2 sezon önce 18 milyon euro Guirassy için ödedi. Sarı-lacivertliler ise; 19.5 milyon euroya En-Nesyri'yi aldı.

Fenerbahçe'den Guirassy kararı! Transferde kritik tarih...

DORTMUND ASLLANI'Yİ ALACAK

Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'nin yerine TSG Hoffenheim'ın Kosovalı golcüsü Fisnik Asllani'yi alacak. Alman ekibi, 30 yaşındaki Gineli oyuncuyu Fenerbahçe'ye satarak, cebinden ekstra ücret ödemeden 30 milyon euroyu 23 yaşındaki golcü için kullanacak. Ayrıca kasaya da 5 milyon euro ekstra para kalacak.

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