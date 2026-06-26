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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!

Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, 10+4 yabancı kuralı ile ilgili yaptığı açıklamada kulüplerin memnuniyetsizliğini dile getirdi. Doğan, bu konuda kulüplerin görüşlerini toplayacaklarını ve mevcut kuralın değişebilir olduğunu vurgulayarak, federasyonla iş birliği yapacaklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 19:09 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 19:12
Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Çok tartışılan 10+4 yabancı oyuncu kuralına dair konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle hiç kimse yabancı kuralından memnun değil. Bununla alakalı kendi Whatsapp grubumuzda ekibimiz çalışacak. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. O zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz."

MİLLİ TAKIM ELEŞTİRİLERİ HAKKINDA...

Milli Takım'ın performansına da değinen Doğan, "Dünya Kupası'nda Almanya, İspanya ve Fransa'nın da gruptan çıkamadığı turnuvalar oldu. Futbolcuların eksikleri ve hataları vardır, hocamızın olabilir. Herkesin niyeti iyidir. Önemli olan bu. Keşke olmasaydı. Futbolda eleştiri var. Herkes açık olmalı ama genç arkadaşlarımıza yapılan hakaretler bize yakışmıyor" şeklinde konuştu.

"YAYIN GELİRLERİMİZDE DÜŞÜŞ VAR"

Naklen yayın gelirlerindeki düşüşü de dile getiren Ertuğrul Doğan, "Naklen yayın gelirlerimizde ciddi bir düşüş var. 500 milyon dolarlık gelir, şu anda 185 milyon dolar seviyelerine geldi. Kulüplerimizin tamamı Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor. Naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyesine gelmesi konusunda ısrarımız olacak. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi sıkıntı çekiyor. ifadelerini kullandı.

"HACIOSMANOĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Merkez Hakem Kurulu ile ilgili de konuşan Doğan "MHK konusunda İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyetsizliği var. Önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız" dedi.

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