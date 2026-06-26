MUSTAFA ÇULCU-"SÜKSELİ GALİBİYET" ABD karşısında 3. dakikada duran toptan yediğimiz gol bizi ''Yine mi aynı şeyler'' oluyor diye karamsarlığa itti. Lakin öyle bir dönüş yaptık ki son saniyelere kadar oynadığımız futbol, mücadele, hırs, istek ve coşku ile kaybolan prestijimizi kazandıran çok sükseli bir galibiyet aldık. Oh be... 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı, Uluslar A Ligine çıkmayı bu jenerasyonla başardık. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. ABD'ye çok havalı, görkemli gittik. Ama ne olduysa orada oldu. Kamp yeri, çalışma ortamı, maç trafiği beklenmedik iki mağlubiyet, yazılı, görsel ve sosyal medya eleştirileri, içsel sorunlar ve de en yıkıcı olanı oyuncularımızın üzerinde ki aşılamayan baskının getirdiği özgüven kaybı.