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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Yeni Zelanda'yı rahat yenen Belçika turu kaptı!

Yeni Zelanda'yı rahat yenen Belçika turu kaptı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada G Grubu son maçında Yeni Zelanda ile Belçika kozlarını paylaştı. Belçika bu mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve grubunu lider tamamlayarak adını son 32'ye yazdırdı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 05:55 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 08:19
Yeni Zelanda'yı rahat yenen Belçika turu kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3. maçında Belçika, Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.

BC Place Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Belçika, 28. dakikada öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında De Bruyne, uzak köşeye ortaladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı iyi takip eden Trossard'ın yakın mesafeden vuruşunda top filelere gitti: 0-1

İlk yarı Belçika'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken ikinci devre de Belçika'nın ataklarıyla başladı. 50. dakikada Trossard, bir kez daha sahneye çıktı. De Bruyne'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Trossard'ın vuruşunda meşin yuvarlak kendi takım arkadaşı Vanaken'e çarpıp yeniden bu futbolcuda kaldı. Trossard, yakın mesafeden sert vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

66. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu alan De Bruyne'nin uzaktan sert şutunda top filelere gitti: 0-3.

84. dakikada Yeni Zelanda farkı 2'ye indirdi. Soldan kullanılan korner atışında kaleci Courtouis'nın uzaklaştırmak istediği top Just'ta kaldı. Bu futbolcu, sert vuruşla topu ağlara yolladı: 1-3.

86. dakikada Lukaku sahneye çıktı. 1 dakika önce oyuna dahil olan golcü futbolcu, Raskin'in sağdan ortasında kafayla topu filelere gönderdi: 1-4.

Maçta son sözü Saelemaekers söyledi. 90+4. dakikada topla ceza sahasına giren Lukaku'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Saelemaekers, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-5.

Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Belçika, grubu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Yeni Zelanda ise 1 puanla son sırada yer aldı

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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