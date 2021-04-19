Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou takım arkadaşlarından özür diledi

Ankaragücü maçının hemen başında kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştirilen hedefi olan N'Koudou'nun takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi. 26 yaşındaki Fransız futbolcunun maç bitiminde soyunma odasında "Herkesten özür dilerim. Kendime güvenip atışı yapmak istedim. Fazla öz güvenin yaşamanın zararını gördüm. Kaybedilen galibiyette suçum büyük ama şampiyon olacağımızı biliyorum" dediği kaydedildi. Bunun üzerine takım arkadaşlarının N'Koudou'yu teselli ettiği belirtildi. Oyuncu, henüz 5. dakika kullandığı penaltıda 'panenka' olarak adladırılan üstten kavisli şutu denemiş ama başarısız olmuştu. Ardından gülünce taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı.



SERGEN YALÇIN MEMNUN DEĞİL

N'Koudou ne kadar takım arkadaşları ve hocasından özür dilese de Yalçın'ın Fransız futbolcuyla pek devam etme niyeti yok. Usta çalıştırıcının, N'Koudou'nun genel performansından de memnun olmadığı ve yönetime teklif gelmesi halinde gönderilmesini söylediği gelen haberler arasında.