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Haberler Beşiktaş Beşiktaş 13 yıl sonra EuroLeague'de!

Beşiktaş 13 yıl sonra EuroLeague'de!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın önümüzdeki sezon EuroLeague'de mücadele edeceği duyuruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 20:17 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 20:18
Beşiktaş 13 yıl sonra EuroLeague'de!

Euroleague Yönetim Kurulu toplantısında, 2026-27 EuroLeague sezonunda mücadele edecek 20 takım belli oldu.

AS Monaco'nun geçici olarak EuroLeague'den ayrılmaya hazırlanma kararı alması sonrası oluşan boşluğu, 13 hissedar kulübün oy birliğiyle Beşiktaş doldurdu.

Buna göre Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı bir yıllık "wild card" aldı ve yeni sezonda EuroLeague arenasında mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili resmi web sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Erkek Basketbol Takımımız, 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yer alacak.

Euroleague Commercial Assets (ECA) Yönetim Kurulu, 2026-27 sezonunda EuroLeague'de mücadele edecek kulüpleri açıkladı.

2026-27 sezonunda bir yıllık wildcard (özel davet) hakkı kazanan Erkek Basketbol Takımımız, yeniden EuroLeague'de mücadele edecek.

Erkek Basketbol Takımımıza EuroLeague'de başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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