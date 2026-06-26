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Haberler Beşiktaş Ouattara adım adım Beşiktaş'a! Transfer o rakama bitecek

Ouattara adım adım Beşiktaş'a! Transfer o rakama bitecek

Beşiktaş için Fransız basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Fransız sol bek Kassoum Ouattara'nın temsilcileri ile transfer için prensipte anlaştığı ve Beşiktaş'ın Monaco ile de transferde o rakama anlaşmak için görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 18:48
Ouattara adım adım Beşiktaş'a! Transfer o rakama bitecek

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar için son olarak Fransız basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın Monaco'da forma giyen Kassoum Ouattara'nın transferi için oyuncunun temsilcileri ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş'ın Ouattara ile prensip anlaşmasına varmasının ardından Monaco ile görüşmelerini hızlandırdığı ve iki kulübün 10 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle kalıcı transferin şartlarını görüştüğü öğrenildi. Haberde ayrıca Monaco'nun Ouattara için gelen diğer teklifleri de dinlemeye devam ettiği, bir Premier Lig takımının da Ouattara'yı transfer etmekle ilgilendiği ancak Beşiktaş'a göre transferde geri bir aşamada olduğu vurgulandı.

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