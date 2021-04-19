Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin değerini katladı!

Geçen sezon Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralandıktan sonra skor yapmaktaki sıkıntısını bitiren ve bu sezon Beşiktaş'ta 37 maçta 18 gol, 4 asist yapan Cyle Larin fiyatını katladı... Kanadalı santrfor, performansıyla maşallah dedirtip değerini iki katından fazla yükseltti. Sezon başında 4 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki futbolcu şu an 9 milyon euro'ya çıktı.



Teknik direktör Sergen Yalçın ile kanat forvet olarak başarılı bir kariyer yapan Cyle Larin, böylece Avrupa takımlarının da gündemine girdi. Yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmayı düşündüğü Larin'in gelecek sezon sonunda sözleşme süresi dolacak. Kartal'ın bir başka forveti Vincent Aboubakar da siyah-beyazlı takıma döndüğünde 5 milyon euro olan değeri 10'a çıkarmıştı.