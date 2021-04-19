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'ın Kanadalı yıldızı değerini katladı!

de gibi değerini katladı. Kanadalı golcünün sezon başı 4 milyon euro olan piyasa fiyatı, iki katından fazla artış gösterip 9 milyon euro’ya yükseldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin değerini katladı!

Geçen sezon ekibi 'e kiralandıktan sonra skor yapmaktaki sıkıntısını bitiren ve bu sezon 'ta 37 maçta 18 gol, 4 asist yapan fiyatını katladı... Kanadalı santrfor, performansıyla maşallah dedirtip değerini iki katından fazla yükseltti. Sezon başında 4 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki futbolcu şu an 9 milyon euro'ya çıktı.


Teknik direktör ile olarak başarılı bir kariyer yapan Cyle Larin, böylece takımlarının da gündemine girdi. Yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmayı düşündüğü Larin'in gelecek sezon sonunda sözleşme süresi dolacak. 'ın bir başka forveti da siyah-beyazlı takıma döndüğünde 5 milyon euro olan değeri 10'a çıkarmıştı.

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