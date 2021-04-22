Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den iddialı şampiyonluk sözleri!

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp tesislerinde gündeme dair açıklamalar yaptı. Başkan Çebi, takımdaki durumu merak edilen Aboubakar, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun ve Rosier ile ilgili merak edilenleri yanıtlarken, şampiyonluk yarışıyla ilgili de iddialı konuştu.

BAŞKAN ÇEBİ'NİN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Ben ve yönetici arkadaşlarımız, şerefli şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz. Bundan da geri durmayacağız. Şampiyonluk bir ekip işidir. Hepimiz inandık, bütün Beşiktaşlıların da inanmasını istiyoruz. Benim gönlümde, kafamda ve hesaplarımda değişen hiçbir şey yok. Şampiyon yine biziz. Daha önümüzde ligin bitmesine 6 hafta var. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda düşme hattında oynayan takımlar da vardı. Bu takımların verdikleri mücadeleleri, rakiplerimizle oynayacakları maçlarda da vereceklerine hiç şüphem yok. Dolayısıyla onların da puan kaybedebileceklerini düşünüyorum.

"TFF'NİN HERHANGİ BİR TAKIMI ŞAMPİYON YAPMAK İSTEDİĞİNE İNANMIYORUM"

Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları, "Beşiktaş kötü oynuyor. Eliyle şampiyonluğu verdi" gibi yorumları doğru bulmuyorum. Bunları yapanların aklında başka hesap kitaplar var. Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak için her türlü mücadeleyi namuslu bir şekilde yapıyoruz. Camiamızın hiçbir tereddütü olmasın. TFF'nin, herhangi bir takımı şampiyon yapmak istediğine inanmıyorum. Biz hakem iyi yönettiyse iyi, kötü yönettiyse kötü deriz.

"ZARAR VERECEK SÖYLEMLERDEN UZAK DURSUNLAR"

Diğer kulüplerin yöneticilerine seslenmek istiyorum. Eski alışkanlıklarını bu lige bulaştırmayın. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Meslektaşlarınızın verdiği mücadeleye, alınterlerine ve emeklerine saygı göstermenizi özellikle tüm futbolculardan rica ediyorum. Medyada bazı Beşiktaşlıların, Beşiktaş'a zarar verecek söylemlerden vazgeçmelerini istiyorum. Beşiktaş, köklü bir kulüptür.

"VARSA BİR ŞEY DEMBA BA AÇIKLASIN"

Sezon başında küme düşeceğimizi bile söyleyenler oldu. Ama ben şampiyon olacağımızı iddia ettim çünkü ben inanıyordum. Hocamızın takıma olumlu yansıdığını biliyordum ve oyuncularımıza güveniyordum. Biz 3 puan önde olmamıza rağmen bir türlü şampiyon demeye dilleri varmıyor. Demba Ba konusuna gelirsek; benim iyi tanıdığım bir oyuncu. Çok dürüst ve başarılı bir oyuncu olduğunu biliyorum. Neler yaşandı bilmiyorum ama eğer varsa bir şey umarım Demba Ba söyler. Yoksa da 'yok' demesi lazım. Camiaları zan altında bırakmamalı.

Beşiktaş başkanı, Kulüpler Birliği başkanlığı yapıyorsa bu Beşiktaşlıların gurur duyması gereken bir durum. Bugün Beşiktaş'ın herhangi bir futbolcusuna 1 aylık borcu bile yoktur. Nereden nereye geldiğimiz ortadadır.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bankalar Birliği'nde yapılan sözleşmede çok emeğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun önü tıkanmıştı, önünü açtı. Artık eskisi gibi para harcamak olmayacak. Kulüplerimizi artık düzgün yöneteceğiz.

"STATLAR İÇİN YARIŞMA YAPILSIN"

Futbolculara milyon euro'lar verip statlarımıza bakmamak da olmaz. Erzurum'da Cenk Tosun'un sakatlanmasıyla hem Beşiktaş hem de Milli Takım zarar gördü. Her sene statlara düzenli bakım yapanlara ödül verilsin. Birinci olan stada prim verilebilir. O stadın masraflarını TFF karşılasın. Stadyumlarımızın sağlıklı olmasına gayret edilsin.

"HATAYSPOR MAÇI ERTELENSİN DİYE TALEBİMİZ OLMAYACAK"

Hatayspor maçının ertesi güne ertelenmesi için bir başvurumuz olmayacak. Artık sezonun sonuna doğru fikstür çok sıkıştı. Ama biz Beşiktaş olarak ayrıcalık talep etmiyoruz. Erteleme olduğu zaman birçok takım bundan etkileniyor.

"LARIN'E TEKLİF GELİYOR AMA..."

Larin benim çok sevdiğim bir futbolcu. Bu sezondan evvel kiraya verildiği yerde neredeyse üstüne para verilmiş. Buraya geldiğinde imkan verdik, hocamıza da teşekkür ediyorum. Larin'e teklif geliyor, gelecektir de. Ancak sezon bitene kadar herhangi bir oyuncumuza gelecek teklifi ne konuşurum ne de cevap veririm. Everton'ın Cenk'le ilgili tasarrufu ne olacak bilmiyorum. Cenk ne zaman isterse, kapımız sonuna kadar kendisine açık olacak.