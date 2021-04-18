Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.
Beraberlik sonrası liderlik koltuğunu korumayı başaran Kartal, şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.
Lig yarışına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Beşiktaş, yıldız golcüyü gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın, yeni Zlatan olarak adlandırdığı yıldız golcüyü duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
"Bir taraftan şampiyonluğa koşan Beşiktaş, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor."
SERGEN YALÇIN HAYRAN KALDI
"Maçlardan ve idmanlardan arta kalan zamanlarında bol bol maç izleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'e hayran kalmış."
YENİ ZLATAN
"Sergen hoca, Vlahovic için "İşte yeni Zlatan' demiş..."