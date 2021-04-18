Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

Son dakika transfer haberi: hayran kaldı! Yeni Zlatan 'a

Son dakika transfer haberi: 'de liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştıran 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. , teknik direktör 'ın 'yeni Zlatan' olarak adlandırdığı yıldız golcüyü gündemine aldı. Beşiktaş, Yalçın'ın hayran kaldığı forveti kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 14:20
Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

'in 35. haftasında , sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

Beraberlik sonrası liderlik koltuğunu korumayı başaran , şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

Lig yarışına devam eden 'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , yıldız golcüyü gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ta 'ın, yeni Zlatan olarak adlandırdığı yıldız golcüyü duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

"Bir taraftan şampiyonluğa koşan , diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor."

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

SERGEN YALÇIN HAYRAN KALDI

"Maçlardan ve idmanlardan arta kalan zamanlarında bol bol maç izleyen Teknik Direktör , Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'e hayran kalmış."

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

YENİ ZLATAN

"Sergen hoca, Vlahovic için "İşte yeni Zlatan' demiş..."

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