Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın hayran kaldı! Yeni Zlatan Beşiktaş'a

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın 'ın, yeni Zlatan olarak adlandırdığı yıldız golcüyü duyurdu. İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

"Bir taraftan şampiyonluğa koşan Beşiktaş, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor."