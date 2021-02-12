Batuhan Karadeniz'den flaş açıklamalar! Beşiktaş'a dönüş ve Mesut Özil...

Batuhan Karadeniz gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Batuhan Karadeniz, "Hekimoğlu Trabzon FK'da hiç zorlanmadım, Hekimoğlu FK'yı tercih ettiğim için mutluyum. Performansa dayalı bir iş yaptığımız için devamlı performansımızı yüksek tutmalıyız. Şu ana kadar 15 gol attım, gollerime devam etmek istiyorum. Bundan sonra her maçımız final. Hoca değişikliği yaşadık, Bayram Hoca'nın (Toysal) bize çok şey katacağını düşünüyorum." dedi.

HEDEFİ TEKRAR BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta tekrardan oynamak istediğini ifade eden Batuhan, "Devre arasında Trabzonspor'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır. Salih Kavrazlı aramıza devre arasında katıldı. Salih benim uzun zaman sonra çalıştığım en yetenekli oyunculardan birisi. Salih Kavrazlı gelişimini tamamlarsa, potansiyelini sahaya yansıtabilirse; A Milli Takımımızın değişilmez oyuncusu olabilir." şeklinde konuştu.