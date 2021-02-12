Haberler Beşiktaş Batuhan Karadeniz'den flaş açıklamalar! Beşiktaş'a dönüş ve Mesut Özil...

'den flaş açıklamalar! 'a dönüş ve ...

altyapısından yetişen ve şu sıralar Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen 'den flaş sözler... Tecrübeli golcü, yaptığı konuşmada siyah beyazlılara yeniden dönmek ve ile çalışmak istediğini aktarırken, 'nin dünyaca ünlü yıldızı 'e dair de konuştu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 20:35 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 20:48
Batuhan Karadeniz'den flaş açıklamalar! Beşiktaş'a dönüş ve Mesut Özil...

gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Batuhan Karadeniz, "Hekimoğlu Trabzon FK'da hiç zorlanmadım, Hekimoğlu FK'yı tercih ettiğim için mutluyum. Performansa dayalı bir iş yaptığımız için devamlı performansımızı yüksek tutmalıyız. Şu ana kadar 15 gol attım, gollerime devam etmek istiyorum. Bundan sonra her maçımız final. Hoca değişikliği yaşadık, Bayram Hoca'nın (Toysal) bize çok şey katacağını düşünüyorum." dedi.

Batuhan Karadeniz'den flaş açıklamalar! Beşiktaş'a dönüş ve Mesut Özil...

HEDEFİ TEKRAR BEŞİKTAŞ
'ta tekrardan oynamak istediğini ifade eden Batuhan, "Devre arasında Trabzonspor'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır. Salih Kavrazlı aramıza devre arasında katıldı. Salih benim uzun zaman sonra çalıştığım en yetenekli oyunculardan birisi. Salih Kavrazlı gelişimini tamamlarsa, potansiyelini sahaya yansıtabilirse; A Milli Takımımızın değişilmez oyuncusu olabilir." şeklinde konuştu.

Batuhan Karadeniz'den flaş açıklamalar! Beşiktaş'a dönüş ve Mesut Özil...

"SERGEN YALÇIN İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"
'a ayrı bir parantez açan , "Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında 'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Sergen Yalçın ile çalışmak isterim. Sergen Hoca futbolcuya özgüven verir, Sergen Hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi." diye konuştu.

Batuhan Karadeniz'den flaş açıklamalar! Beşiktaş'a dönüş ve Mesut Özil...

"GÖNLÜM BEŞİKTAŞ'TAN YANA"
Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi açıklayan Karadeniz, "Gönlüm 'ın şampiyon olmasından yana ama favorim Galatasaray. Muslera'nın dönüşünden sonra Galatasaray çok iyi bir reaksiyon gösterdi." İfadelerini kullandı.

Batuhan Karadeniz'den flaş açıklamalar! Beşiktaş'a dönüş ve Mesut Özil...

"MOHAMED'İ BULANA HELAL OLSUN"
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için ise , "Mostafa Mohamed'in ismini hiç duymamıştım fakat izledikten sonra hayran kaldım. Mostafa Mohamed transferini yapanı tebrik etmek lazım, bir de devre arasında böyle iyi bir oyuncu bulmak zor iştir. Mısır'dan bu oyuncuyu zor iş. Bulana helal olsun. Mostafa Mohamed'in çok iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum, inşallah da yanılmam." açıklamasını yaptı.

Batuhan Karadeniz'den flaş açıklamalar! Beşiktaş'a dönüş ve Mesut Özil...

"MESUT ÖZİL'İN ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"
transferi hakkında da konuşan Karadeniz, "Mesut Özil dünya yıldızı ve için çok büyük transfer. Mesut Özil'in elinde sihirli değnek yok, Mesut'a zaman vermemiz lazım. Mesut Özil bu sezon değil, gelecek sezon kalitesini net bir şekilde gösterecektir. Mesut Özil'in ligimize gelmesi futbolumuzun kalitesi açısından da çok çok önemli.

Batuhan Karadeniz'den flaş açıklamalar! Beşiktaş'a dönüş ve Mesut Özil...

dünyanın en büyük liglerinde oynadı, 'de Mesut'un takım arkadaşları da çok önemli. Mesut, Real Madrid'de Ronaldo ve Benzema ile, Arsenal'da Aubameyang ve Alexandre Lacazette ile oynadı. Mesut'un toplarla buluşturulması lazım, oynadığı maçlarda bu olmalı. Mesut'un Fenerbahçe'de takım arkadaşları çok çok önemli. Futbolcuyu yıldız yapan takım arkadaşlarıdır. Süper Lig gerçekten zor bir lig. Anelka'yı buradan ıslıklarla yolladılar sonrasında Premier Lig'e gitti ve gol kralı oldu." şeklinde konuştu.

Batuhan Karadeniz'den flaş açıklamalar! Beşiktaş'a dönüş ve Mesut Özil...

"PARA VARKEN YABANCI FUTBOLCU, YOKKEN..."
Yabancı kuralı hakkında ise , "Yabancı oyuncu sayımız artsın fakat ülkemize kaliteli yabancı oyuncular gelsin. Kulüpler sadece maddi sıkıntı yaşadıklarında altyapı oyuncularına yönelmemeli. Bursaspor'un 4 yıl önceki maddi olanakları olsaydı Ali Akman'ın oynaması mümkün değildi. 'nin, Galatasaray'ın 'ın altyapısında kaliteli oyuncuları var mı, var fakat bizim bunlardan haberimiz yok. Para varken yabancı futbolcu, para yokken sen bizim evladımızsın ama böyle olmaz ki. Bu mantaliteden kurtulmamız lazım." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA