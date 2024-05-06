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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, yıldızlarının katkılarıyla yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda 3 haftadır yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor maçına sonradan girerek 1 asist yaptı. Milli yıldız yine farkını ortaya koyarken, büyük başarıyı sağlamasına 1 asist kaldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:20
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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti ve rakibini 6-1'lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Hakim Ziyech (2) ve Dries Mertens (2) kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

Faslı yıldızın ilk 11'e girmesiyle beraber G.Saray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu ise kulübeye çekildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

En son Alanyaspor deplasmanında ilk 11 başlayan Kerem Aktürkoğlu, 3 haftadır yedek kulübesinde maça başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

Milli yıldız Sivasspor maçında 74. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi ve 6. golün asistini yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

2 yıldır gol ve asist sayısında double-double yapan milli yıldız, bu anlamda takımın istikrar abidesi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

Son 2 sezonda Kerem Aktürkoğlu:

2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

Bu sezon 51 maça çıkarak teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol - 9 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

25 yaşındaki futbolcunun, bu sezon da bu başarıyı yakalamasına sadece 1 asist kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...

2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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