GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu farkını ortaya koydu! Bir asist daha yaparsa...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, yıldızlarının katkılarıyla yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda 3 haftadır yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor maçına sonradan girerek 1 asist yaptı. Milli yıldız yine farkını ortaya koyarken, büyük başarıyı sağlamasına 1 asist kaldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
En son Alanyaspor deplasmanında ilk 11 başlayan Kerem Aktürkoğlu, 3 haftadır yedek kulübesinde maça başladı.
Milli yıldız Sivasspor maçında 74. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi ve 6. golün asistini yaptı.
2 yıldır gol ve asist sayısında double-double yapan milli yıldız, bu anlamda takımın istikrar abidesi oldu.
Son 2 sezonda Kerem Aktürkoğlu:
2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist
Bu sezon 51 maça çıkarak teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol - 9 asistlik performans gösterdi.
25 yaşındaki futbolcunun, bu sezon da bu başarıyı yakalamasına sadece 1 asist kaldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.
1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.
2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...
DİĞER