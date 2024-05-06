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Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövnaş maçında Trabzonspor deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 15:58
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Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç için uçakla İstanbul'a gidecek.

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