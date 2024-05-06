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Trabzonspor efsanesi Necmi Perekli: Türkiye Kupası mutlaka alınmalı

Trabzonspor’un efsane gol kralı Necmi Perekli FOTOMAÇ’a konuştu: Türkiye Kupası bu sezon mutlaka alınmalı. Bu, önümüzdeki sezonu da direkt etkileyecek bir durum.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor efsanesi Necmi Perekli: Türkiye Kupası mutlaka alınmalı

Trabzonspor'da elde kalan tek hedef Türkiye Kupası. Rakip Karagümrük. Dikkat ederseniz Trabzonspor'da bu sezon alışkanlık haline geldi. Maça giriş bölümlerinde özellikle konsantrasyon zaafı var. Bunun neticesinde de birçok maçta geriye düşüldü. Bu sıkıntı bir türlü halledilemedi. Samsun karşılaşmasında da akıllar kupada olduğu için aynı senaryo yaşandı. Karagümrük'ün ligdeki sıralamasına aldanmamak lazım. Bu da bordo-mavili futbolcular için konsantrasyon zaafı oluşturabilir. Onun için kupa da elden gidebilir. Çok dikkatli olunmalı. Esas dikkatli olması gereken de Abdullah Avcı'dır. Her ne kadar kupa maçı ligden farklı bir havada oynanacak olsa da 'aman dikkat' diyorum. Trabzonspor'u zor maç bekliyor. Maç ortada ama tur Trabzonspor'a daha yakın. Bunu neden söylüyorum? Karagümrük ligde küme düşme potasında bulunuyor ve önceliği lig olabilir. Bu önemli bir avantaj. Trabzonspor'da oyun, oyuncu, sistem ve taktik olarak bir takım iyileşmeler var ama futbolda önemli olan istikrar yakalanabilmiş değil. Takımın inişli çıkışlı grafiğinin sebebi istikrarın sağlanamamış olmasıdır.

7 İYİ TRANSFER GEREK

Kulübün şu andaki transfer politikası yanlıştır. Sermayesi güçlü takımları taklit etmek kulübü başarıya götürmez. Transferler ortak akılla yapılmalı. Bir transfer sisteminin oturtulması gerek. Gelelim kadrodaki eksiklere... İyi bir sol bek, 2 stoper alınmalı. Ayrıca Hamsik'in genç halindeki gibi takımı ileriye taşıyarak, yönlendirecek kaliteli bir orta sahaya şiddetle ihtiyaç var. Orta saha, forveti besleyemiyor. İki tane çabuk, forvete destek verecek, besleyecek sağ ve sol kanat alınmalı. Onuachu elde tutulabilir. Draguş kaliteli bir santrfor. İyi, inatçı ve çalışkan. Biraz daha geliştiği zaman takımı şampiyonluğa taşıyabilir. Trabzonspor taraftarı rekabeti, mücadele ve iddiayı sever. Bunlar yoksa Trabzonspor taraftarı bugünkü gibi boşverici olur. Yönetim, taraftarın isteklerine mutlaka kulak vermeli.

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