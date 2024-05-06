Halil Umut Meler Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Club Brugge ile Fiorentina arasında oynanacak rövanş maçını FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR'da Almanya'dan Marco Fritz, AVAR'da da Alper Ulusoy yer alacak.

Jay Breydelstadion Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. İlk maçı İtalyan temsilcisi sahasında 3-2 kazanmıştı.