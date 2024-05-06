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Halil Umut Meler Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek!

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile Fiorentina arasında oynanacak rövanş maçında düdük çalacak. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:12 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:39
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Halil Umut Meler Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Club Brugge ile Fiorentina arasında oynanacak rövanş maçını FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR'da Almanya'dan Marco Fritz, AVAR'da da Alper Ulusoy yer alacak.

Jay Breydelstadion Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. İlk maçı İtalyan temsilcisi sahasında 3-2 kazanmıştı.

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