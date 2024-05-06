TRANSFER HABERLERİ | A Milli Takım'ın yıldızı Ajax yolcusu!

Hollanda Eredivisie'de kötü bir sezon geçiren ve ligin bitmesine iki kala kala 5. sırada yer alan Ajax gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Ajax bu anlamda gündemine sürpriz isimleri alıyor.
Yeni hocasını önümüzdeki hafta açıklaması beklenen Hollanda ekibinin gündemine A Milli Takım'ın yıldız ismini aldığı öğrenildi.
NTV Spor'un Hollanda basınından derlediği haberde Ajax'ın sağ kanat için Yusuf Yazıcı'yı listesine aldığı aktarıldı.
Haberde, Yusuf'un Lille ile olan sözleşmesinin biteceği belirtilerek, "Önümüzdeki yaz bedava transfer edilebilecek çok az kaliteli sağ kanat oyuncusu olacak ve Yusuf Yazıcı bu konuda bir lütuf olabilir." ifadelerine yer verildi.
27 yaşındaki oyuncunun teknik özellikleriyle ilgili olarak, "Lille'in 10 numarası son derece teknik, dar alanda güçlü ve çok yönlülüğü nedeniyle sağ kanat pozisyonunu da doldurabiliyor." yorumuna yer verildi.
Milli yıldız bu sezon Fransız ekibi Lille ile çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol atarken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.