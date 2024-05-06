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TRANSFER HABERLERİ | A Milli Takım'ın yıldızı Ajax yolcusu!

Yaz transfer dönemine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak A Milli Takım'ın o yıldız ismiyle Hollanda devi Ajax'ın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 12:42
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TRANSFER HABERLERİ | A Milli Takım'ın yıldızı Ajax yolcusu!

Hollanda Eredivisie'de kötü bir sezon geçiren ve ligin bitmesine iki kala kala 5. sırada yer alan Ajax gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Ajax bu anlamda gündemine sürpriz isimleri alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | A Milli Takım'ın yıldızı Ajax yolcusu!

Yeni hocasını önümüzdeki hafta açıklaması beklenen Hollanda ekibinin gündemine A Milli Takım'ın yıldız ismini aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | A Milli Takım'ın yıldızı Ajax yolcusu!

NTV Spor'un Hollanda basınından derlediği haberde Ajax'ın sağ kanat için Yusuf Yazıcı'yı listesine aldığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | A Milli Takım'ın yıldızı Ajax yolcusu!

Haberde, Yusuf'un Lille ile olan sözleşmesinin biteceği belirtilerek, "Önümüzdeki yaz bedava transfer edilebilecek çok az kaliteli sağ kanat oyuncusu olacak ve Yusuf Yazıcı bu konuda bir lütuf olabilir." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ | A Milli Takım'ın yıldızı Ajax yolcusu!

27 yaşındaki oyuncunun teknik özellikleriyle ilgili olarak, "Lille'in 10 numarası son derece teknik, dar alanda güçlü ve çok yönlülüğü nedeniyle sağ kanat pozisyonunu da doldurabiliyor." yorumuna yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ | A Milli Takım'ın yıldızı Ajax yolcusu!

Milli yıldız bu sezon Fransız ekibi Lille ile çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol atarken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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