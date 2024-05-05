İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i

DEPLASMANDA DA ÜSTÜN Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 22 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ü F.Bahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. F.Bahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

EN GOLLÜ MAÇ BU SEZON OYNANDI Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 45 karşılaşmada en gollü müsabaka, ligin ilk yarısında oynandı. F.Bahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti.