Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe, transferde yıldız isimleri radarına aldı. Avrupa'dan birçok talipleri bulunan Sebastian Szymanski'ye veda etmesi beklenen sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızın yerini Rafa Silva ile doldurmak istiyor. Transferde o tarih ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

Önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

Gündemdeki isim Benfica'yla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rafa Silva...

TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

Silva'nın listenin ilk sırasına çıkmasının sebebi ise; Sebasitan Szymanski'ye olan teklifler...

TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

Polonyalı oyuncu satılırsa; Portekizli yıldız kadroya katılacak.

TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bu hafta içinde irtibata geçecek.

TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

İtalyan ekibi Roma'nın da gündeminde olan Rafa Silva'yı daha yüksek bir maaş ve imza parasıyla ikna etmeye çalışacak olan sarı-lacivertliler, Portekizli'de sorun yaşanması halinde ise alternatiflere yönelecek.

TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin listesinin ikinci sırasında Atalanta'nın Rus yıldızı Aleksey Miranchuk var.

TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

20 GOL 14 ASİST
Rafa Silva, Liga Portugal, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Allianz Cup, Taça de Portugal ve Supertaça'da toplamda 50 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı

4 bin 242 dakika sahada kalan Rafa, 20 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

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