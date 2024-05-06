TRANSFER HABERİ: Rafa Silva Fenerbahçe'ye! O tarih ortaya çıktı
Son dakika spor haberi: Gelecek sezon takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe, transferde yıldız isimleri radarına aldı. Avrupa'dan birçok talipleri bulunan Sebastian Szymanski'ye veda etmesi beklenen sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızın yerini Rafa Silva ile doldurmak istiyor. Transferde o tarih ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Gündemdeki isim Benfica'yla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rafa Silva...
Polonyalı oyuncu satılırsa; Portekizli yıldız kadroya katılacak.
Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bu hafta içinde irtibata geçecek.
İtalyan ekibi Roma'nın da gündeminde olan Rafa Silva'yı daha yüksek bir maaş ve imza parasıyla ikna etmeye çalışacak olan sarı-lacivertliler, Portekizli'de sorun yaşanması halinde ise alternatiflere yönelecek.
Fenerbahçe'nin listesinin ikinci sırasında Atalanta'nın Rus yıldızı Aleksey Miranchuk var.
20 GOL 14 ASİST
Rafa Silva, Liga Portugal, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Allianz Cup, Taça de Portugal ve Supertaça'da toplamda 50 maça çıktı.
4 bin 242 dakika sahada kalan Rafa, 20 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
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