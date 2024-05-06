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Anna Nicoletti resmen Eczacıbaşı Dynavit’te!

Eczacıbaşı Dynavit, 2024-2025 sezonu kadro planlaması kapsamında 28 yaşındaki İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti’yi renklerine bağladı. | Son dakika transfer haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:47
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Anna Nicoletti resmen Eczacıbaşı Dynavit’te!

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Ligi'nde kendini ispat etmiş etkili bir sporcuyu aramıza kattığımız için çok mutluyuz. Büyük hedefleri olan kulüplerin seviyesinde voleybol oynadığı kanıtlanmış bir ismi kadromuzda gördüğümüz için heyecanlıyız. Önümüzdeki sezon katkısına oldukça ihtiyacımız olacak. Sporcumuza aramıza hoş geldin diyor, birlikte bir sezon geçmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eczacıbaşı'na katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Anna Nicoletti ise, "Öncelikle, bu büyük kulübün ve bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gerçekten onur duyuyorum. Güçlü oyuncularla oynayacağım, yüksek seviyedeki voleybolun bir parçası olacağım için heyecanlıyım. Sezonun neler getireceğini görmek ve hedeflerimiz için savaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Nicoletti, son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

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