Beşiktaş Beliz Başkır'ı transfer etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe ve Yeşilyurt'ta forma giyen oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Beliz Başkır'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beliz Başkır, Beşiktaş Ayos'ta Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli orta oyuncu Beliz Başkır'ı kadrosuna kattı. Beliz Başkır'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz. 🔗… pic.twitter.com/cqf9yvrn7F — Beşiktaş Ayos Voleybol (@Voleybol_BJK) May 7, 2024