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Beşiktaş Beliz Başkır'ı transfer etti

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Beliz Başkır'ı transfer etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 20:26
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Beşiktaş Beliz Başkır'ı transfer etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe ve Yeşilyurt'ta forma giyen oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Beliz Başkır'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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