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Beşiktaş'ta rota Yalçın’a döndü!

Nuri Şahin’le görüşen siyah-beyazlılarda yönetim fikir ayrılığı yaşadı. Toplantının ardından Sergen Yalçın isminin ön plana çıktığı öğrenildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta rota Yalçın’a döndü!

Gelecek sezon takımı emanet edeceği hocayı arayan Beşiktaş, birçok isimle temasa geçmişti. Siyah-beyazlılar, son olarak Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin'le görüşmüştü. Başkan Hasan Arat'la yapılan toplantının ardından yönetim kurulunun görüşü de ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yöneticilerin, Nuri Şahin ismine sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu yaşanan fikir ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta rota bir kez daha Sergen Yalçın'a döndü. Yöneticiler, 51 yaşındaki hocanın camianın dinamiklerine hakim olduğunu dile getirdi. Fernando Santos sonrasında teknik adam konusunda hata lükslerinin kalmadığını belirten yönetim, Antalyaspor'dan ayrılacak Sergen Yalçın konusunda harekete geçecek.

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