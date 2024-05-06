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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda final peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 0-0 eşitlikle sona ererken, kazanan takım finale yükselen taraf olacak. Dev mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:55
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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda final peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda final peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bitik ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda final peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

TÜRKİYE KUPASI'NDA 12. MAÇ

Ankaragücü ve Beşiktaş, 1936'dan bu yana süregelen rekabette Türkiye Kupası'nda 11 kez karşılaştı. Daha önceki 10 eşleşmenin 8'i eleme usulü ile yapıldı. Eleme usulündeki eşleşmelerde her iki taraf da 4 kez tur atlarken, grup aşamasında karşılaştıkları 2 maçın birini Beşiktaş kazandı, diğeri ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda final peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

22 YILDIR BEŞİKTAŞ'I YENEMİYOR

Ankaragücü, finale çıkma mücadelesi vereceği Beşiktaş'ı deplasmanda 22 yıldır mağlup edemiyor. Sarı-lacivertliler, rakipleri karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik skorla elde etti. O tarihten sonra Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 17 maçın 16'sını kaybeden Ankaragücü, sadece 1 maçta beraberlik alabildi.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda final peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i:

Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip, Umut Meraş, Al Musrati, Salih Uçan, Rashica, Muçi, Semih Kılıçsoy, Muleka.

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