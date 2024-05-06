Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda final peşinde! İşte Serdar Topraktepe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 0-0 eşitlikle sona ererken, kazanan takım finale yükselen taraf olacak. Dev mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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22 YILDIR BEŞİKTAŞ'I YENEMİYOR
Ankaragücü, finale çıkma mücadelesi vereceği Beşiktaş'ı deplasmanda 22 yıldır mağlup edemiyor. Sarı-lacivertliler, rakipleri karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik skorla elde etti. O tarihten sonra Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 17 maçın 16'sını kaybeden Ankaragücü, sadece 1 maçta beraberlik alabildi.
İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i:
Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip, Umut Meraş, Al Musrati, Salih Uçan, Rashica, Muçi, Semih Kılıçsoy, Muleka.
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