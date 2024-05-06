Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak. İşte detaylar...

Giriş: 06 Mayıs 2024, Pazartesi 09:38

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise 8 Mayıs Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede oynanan ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.


EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlıyor!
Trabzonspor Fatih Karagümrük: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET Ziraat Türkiye Kupası
Abdullah Avcı Karagümrük maçı sonrası konuştu! Berat, Onuachu ve Pepe...
Fatih Karagümrük'te Tolunay Kafkas'tan hakemlere sert eleştiri!
Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas: O kupa Trabzon'a gelmeli!