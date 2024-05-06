Beşiktaş'tan transferde dev bomba! Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme...
Gelecek sezon için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi transferde flaş bir isme kancayı taktı. Siyah beyazlı kurmayların Benfica'dan ayrılmak isteyen Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ
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DEV TAKIMLARDA OYNADI
Kariyeri başarılarla dolu olan Arjantinli kanat oyuncusu, ülkesi Rosario Central'de başladığı futbol hayatına Avrupa'da Benfica'da sürdürdü.
Yaptığı çıkışın ardından 33 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer oldu. 4 sezon eflatun- beyazlılarda forma giyen Di Maria, 2014'te 75 milyon euro'ya Manchester United'a gitti.
Yıldız oyuncu, bir yıl sonra 7 sezon top koşturacağı PSG'ye 63 milyon euro'ya imza attı.
36 yaşındaki futbolcu, daha sonra Juventus ve yeniden Benfica'da görev yaptı. Di Maria, toplam 766 maçta 178 gol atarken; 267 asist yaptı.
Bu sezon Portekiz ekibinde 46 maça çıkan Tangocu, 16 gol ve 15 asistlik performansıyla şov yaptı.
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