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Beşiktaş'tan transferde dev bomba! Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme...

Gelecek sezon için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi transferde flaş bir isme kancayı taktı. Siyah beyazlı kurmayların Benfica'dan ayrılmak isteyen Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'tan transferde dev bomba! Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, flaş bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş'tan transferde dev bomba! Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme...

Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Angel Di Maria'yı transfer listesine ekledi. Benfica'yla sezon sonu bitecek kontratını uzatmayan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız ile önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan transferde dev bomba! Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme...

Başkan Hasan Arat ve ekibi, Beşiktaş'ın gelecek projesini anlatarak birçok talibi bulunan tecrübeli oyuncuyu ikna etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'tan transferde dev bomba! Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme...

DEV TAKIMLARDA OYNADI
Kariyeri başarılarla dolu olan Arjantinli kanat oyuncusu, ülkesi Rosario Central'de başladığı futbol hayatına Avrupa'da Benfica'da sürdürdü.

Beşiktaş'tan transferde dev bomba! Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme...

Yaptığı çıkışın ardından 33 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer oldu. 4 sezon eflatun- beyazlılarda forma giyen Di Maria, 2014'te 75 milyon euro'ya Manchester United'a gitti.

Beşiktaş'tan transferde dev bomba! Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme...

Yıldız oyuncu, bir yıl sonra 7 sezon top koşturacağı PSG'ye 63 milyon euro'ya imza attı.

Beşiktaş'tan transferde dev bomba! Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme...

36 yaşındaki futbolcu, daha sonra Juventus ve yeniden Benfica'da görev yaptı. Di Maria, toplam 766 maçta 178 gol atarken; 267 asist yaptı.

Beşiktaş'tan transferde dev bomba! Arjantinli dünya yıldızıyla görüşme...

Bu sezon Portekiz ekibinde 46 maça çıkan Tangocu, 16 gol ve 15 asistlik performansıyla şov yaptı.

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