Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

"UYDURMA BİR HABER" Hasan Çavuşoğlu söz konusu haberleri yalanladı. Çavuşoğlu, "Şimdiden asılsız haberlere başladılar. Kimseyle görüşmemiz ve pazarlığımız olmadı. Tamamen uydurma bir haber.

Yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün Oğuz'a talip olduklarına dair dair bilgiler geliyor. Tekrar söylüyorum, Oğuz'la alakalı hiçbir kimseyle ve kulüple görüşmemiz olmadı. Lig bitinceye kadar da olmayacak" dedi.