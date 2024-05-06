Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması
Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşırken, lider Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'la ilgilendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Akdeniz temsilcisinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Konuyla ilgili Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"İLETİŞİME GEÇİLMEDİ"
Açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 23 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda herhangi bir takımla iletişime geçmediklerini dile getirdi.
Gelecek sezonun transfer planlaması için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Corendon Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamak istediği ve Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da Oğuz için ilk etapta 7 milyon Euro istediği belirtilmişti.
Bu rakamın pazarlıkla 5 milyon Euro'ya düştüğüne dair çıkan haberlerle alakalı Başkan Çavuşoğlu'ndan yalanlama geldi.
"UYDURMA BİR HABER"
Hasan Çavuşoğlu söz konusu haberleri yalanladı. Çavuşoğlu, "Şimdiden asılsız haberlere başladılar. Kimseyle görüşmemiz ve pazarlığımız olmadı. Tamamen uydurma bir haber.
Yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün Oğuz'a talip olduklarına dair dair bilgiler geliyor. Tekrar söylüyorum, Oğuz'la alakalı hiçbir kimseyle ve kulüple görüşmemiz olmadı. Lig bitinceye kadar da olmayacak" dedi.
Oğuz Aydın bu sezon Akdeniz temsilcisinde 36 maça çıkarken 12 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 532 dakika sahada kaldı.
OĞUZ AYDIN KİMDİR?
Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000'de Hollanda'nın Den Haag kentinde dünyaya geldi. Futbola AZ Alkmaar altyapısında başladı.
Şubat 2016'da Bucaspor altyapısına transfer oldu ve Ocak 2018'de A takıma yükseldi.
Sırasıyla Bucaspor, Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor'da forma giydikten sonra 2021 yazında 238 bin Euro'ya Alanyaspor'a transfer oldu.
Akdeniz ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro...
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