Haberler Galatasaray Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşırken, lider Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'la ilgilendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Akdeniz temsilcisinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 15:34
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Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'de son olarak Sivasspor engelini de farklı bir skorla geçen Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bir yandan takımı bir sonraki maça hazırlarken öte yandan gelecek yılların da planlamasını yapıyor.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Bu doğrultuda Cimbom'un sezon sonunda Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın için temasa geçeceği iddia edilmişti.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Konuyla ilgili Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

"İLETİŞİME GEÇİLMEDİ"

Açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 23 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda herhangi bir takımla iletişime geçmediklerini dile getirdi.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Gelecek sezonun transfer planlaması için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Corendon Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamak istediği ve Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da Oğuz için ilk etapta 7 milyon Euro istediği belirtilmişti.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Bu rakamın pazarlıkla 5 milyon Euro'ya düştüğüne dair çıkan haberlerle alakalı Başkan Çavuşoğlu'ndan yalanlama geldi.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

"UYDURMA BİR HABER"

Hasan Çavuşoğlu söz konusu haberleri yalanladı. Çavuşoğlu, "Şimdiden asılsız haberlere başladılar. Kimseyle görüşmemiz ve pazarlığımız olmadı. Tamamen uydurma bir haber.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün Oğuz'a talip olduklarına dair dair bilgiler geliyor. Tekrar söylüyorum, Oğuz'la alakalı hiçbir kimseyle ve kulüple görüşmemiz olmadı. Lig bitinceye kadar da olmayacak" dedi.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Oğuz Aydın bu sezon Akdeniz temsilcisinde 36 maça çıkarken 12 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 532 dakika sahada kaldı.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

OĞUZ AYDIN KİMDİR?

Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000'de Hollanda'nın Den Haag kentinde dünyaya geldi. Futbola AZ Alkmaar altyapısında başladı.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Şubat 2016'da Bucaspor altyapısına transfer oldu ve Ocak 2018'de A takıma yükseldi.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Sırasıyla Bucaspor, Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor'da forma giydikten sonra 2021 yazında 238 bin Euro'ya Alanyaspor'a transfer oldu.

Galatasaray istiyordu! Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ve transfer açıklaması

Akdeniz ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro...

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