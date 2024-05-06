TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'daki ayrılıklar belli oldu!
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup ederken bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da o isimlerle yol ayrımına gelindiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Milliyet'in haberine göre bu mücadeleye damga vuran isimlerden birisi olan Hakim Ziyech gelecek sezon da sarı kırmızılı formayı terletecek.
Cimbom'da gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz ise astronomik bir rakama transfer olacak.
O İSİMLERLE YOL AYRIMINA GELİNDİ!
Cimbom'da sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Wilfried Zaha formsuz durumuyla sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı haline geldi. Bu anlamda oyuncu ile yolların ayrılması gündemde.
Ayrıca EMS Yapı Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Sergio Oliveira ile de yollar ayrılacak.
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