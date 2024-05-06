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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'daki ayrılıklar belli oldu!

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup ederken bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da o isimlerle yol ayrımına gelindiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 15:57
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'daki ayrılıklar belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kritik maçta sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'daki ayrılıklar belli oldu!

Sarı-kırmızılılar bu maçtan 6-1'lik skorla galip ayrılırken ezeli rakibi Fenerbahçe ile yer aldığı şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj elde etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'daki ayrılıklar belli oldu!

Cimbom'da bu mücadelenin ardından takımdaki ayrılacak isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'daki ayrılıklar belli oldu!

Milliyet'in haberine göre bu mücadeleye damga vuran isimlerden birisi olan Hakim Ziyech gelecek sezon da sarı kırmızılı formayı terletecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'daki ayrılıklar belli oldu!

Cimbom'da gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz ise astronomik bir rakama transfer olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'daki ayrılıklar belli oldu!

O İSİMLERLE YOL AYRIMINA GELİNDİ!

Cimbom'da sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Wilfried Zaha formsuz durumuyla sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı haline geldi. Bu anlamda oyuncu ile yolların ayrılması gündemde.

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