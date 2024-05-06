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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı. Hayal kırıklığı yaratan milli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, beklentilerin uzağında kalınca, eleştiri oklarının da hedefine oturmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan milli oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Sarı-lacivertli taraftarların sık sık tepki gösterdiği Cengiz Ünder, yaz aylarında yeniden İtalya'ya dönebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

2017- 2020 yılları arasında Roma'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyu Frosinone gündemine almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

GENOA VE VERONA
İtalyan medyası, Frosinone'nin yanı sıra Verona ve Genoa'nın da Cengiz Ünder'i alternatifli transfer listesine eklediğini iddia etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Cengiz'in de baskıdan ve eleştirilerden olumsuz etkilendiği bu nedenle kiralık olarak yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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