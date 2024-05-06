TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Hasan Arat yıldız isim için kolları sıvadı!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim o futbolcunun takımda kalması için harekete geçti. İşte detaylar...
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Bu sezon yaklaşık 250 bin euro kazanan Salih'e bonuslarla 1 milyon euro'yu bulan bir kontrat sunuldu.
Tecrübeli oyuncu kısa süre içinde son kararını verecek.
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