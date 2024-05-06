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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Hasan Arat yıldız isim için kolları sıvadı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim o futbolcunun takımda kalması için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:20
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Hasan Arat yıldız isim için kolları sıvadı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta kadro planlamaları devam ederken geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Salih Uçan oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Hasan Arat yıldız isim için kolları sıvadı!

Son olarak yönetimden 30 yaşındaki futbolcu için flaş hamle geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Hasan Arat yıldız isim için kolları sıvadı!

Siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki oyuncuya 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

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