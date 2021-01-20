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ve transferde karşı karşıya! duyurdu

Ocak ayı transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipleri birçok isim için girişimde bulunmaya devam ediyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen ve ise transferde karşı karşıya geldi. basını siyah-beyazlılarla bordo-mavililerin yıldız futbolcu için devrede olduğunu iddia etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Beşiktaş Trabzonspor transfer haberi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:16
Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! İngilizler duyurdu

'de takımları transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! İngilizler duyurdu

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ile Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen transferde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! İngilizler duyurdu

Siyah-beyazlılar ve bordo-mavililerin yıldız isim için girişimde bulundukları yazıldı.

Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! İngilizler duyurdu

DEANDRE YEDLIN İDDİASI

basınında yer alan haberde DeAndre Yedlin'in Newcastle United'da geleceğinin belirsiz olduğu iddia edildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! İngilizler duyurdu

Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Menajerimin benim için ne planladığını bilmiyorum. Gidecek miyim yoksa Newscastle'da kalacak mıyım bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! İngilizler duyurdu

Haberde ABD'li futbolcu için ve 'un devrede olduğu iddia edildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! İngilizler duyurdu

Ayrıca 22 yaşındaki futbolcu için Club Brugge, Werder Bremen, Augsburg ve Mainz gibi takımların devrede olduğu yazıldı.

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