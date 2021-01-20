Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! İngilizler duyurdu

Süper Lig'de takımları transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'de takımları transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş ile Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar ve bordo-mavililerin yıldız isim için girişimde bulundukları yazıldı.
DEANDRE YEDLIN İDDİASI
İngiliz basınında yer alan haberde DeAndre Yedlin'in Newcastle United'da geleceğinin belirsiz olduğu iddia edildi.
Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Menajerimin benim için ne planladığını bilmiyorum. Gidecek miyim yoksa Newscastle'da kalacak mıyım bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Haberde ABD'li futbolcu için Beşiktaş ve Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edildi.
Ayrıca 22 yaşındaki futbolcu için Club Brugge, Werder Bremen, Augsburg ve Mainz gibi takımların devrede olduğu yazıldı.