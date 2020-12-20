Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Erzurum maçı açıklaması!

Teknik Direktörü 'dan Erzurum maçı açıklaması!

Süper Lig'in 13. haftasındaki - maçı öncesi teknik direktör , basına açıklamalarda bulundu. siyah beyazlı kulübün hocası, konuşmasında, "Ofansif oynamak ve sahamızda fire vermek istemiyoruz. Oyuncularım iyi durumda. Kendimizi geliştiriyoruz her maç." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 18:47
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Erzurum maçı açıklaması!

teknik direktörü , BB maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlı kulübün teknik direktörünün konuşması şu şekilde oldu;

"Ligdeki maçlar zor. Sahada iyi bir savaş sergiliyor herkes. Kazanmak istiyoruz. Perşembe günü 7-8 oyuncumuz yoktu, daha farklı bir 11 var bugün. Ofansif oynamak ve sahamızda fire vermek istemiyoruz. Oyuncularım iyi durumda. Kendimizi geliştiriyoruz her maç."

"Taraftar burada değil ama gönlümüzde. Onları içimizde hissediyoruz. Beşiktaş taraftarıyla bütün olan bir kulüptür. Güzel ortam oldu stadyumda."

"Beşiktaş taraftarıyla bütün olan bir camiadır. Olmasalar da varlıklarını hissediyoruz. İşler kötü gidince de sosyal medyadan hissediyoruz.",

BİZE ULAŞIN