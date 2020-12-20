Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Erzurum maçı açıklaması!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu.



Siyah beyazlı kulübün teknik direktörünün konuşması şu şekilde oldu;

"Ligdeki maçlar zor. Sahada iyi bir savaş sergiliyor herkes. Kazanmak istiyoruz. Perşembe günü 7-8 oyuncumuz yoktu, daha farklı bir 11 var bugün. Ofansif oynamak ve sahamızda fire vermek istemiyoruz. Oyuncularım iyi durumda. Kendimizi geliştiriyoruz her maç."

"Taraftar burada değil ama gönlümüzde. Onları içimizde hissediyoruz. Beşiktaş taraftarıyla bütün olan bir kulüptür. Güzel ortam oldu stadyumda."

"Beşiktaş taraftarıyla bütün olan bir camiadır. Olmasalar da varlıklarını hissediyoruz. İşler kötü gidince de sosyal medyadan hissediyoruz.",