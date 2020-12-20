Haberler Beşiktaş Dusko Tosic'ten transfer itirafı geldi! Beşiktaş...

'ten itirafı geldi! ...

'de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek isteyen bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen 'ten transfer itirafı geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 13:12
Dusko Tosic'ten transfer itirafı geldi! Beşiktaş...

'ın listesinde olduğu iddia edilen Sırp stoper 'ten açıklama geldi.

Tosic, Kızılyıldız ve iddiaları hakkında konuştu.

Sırp medyasına konuşan Tosic, "Sırp liginin en büyük takımlarından Kızılyıldız'ın formasını giymek benim için her zaman bir onur ve ayrıcalıktır. Terzic ile görüştüm ve teknik direktör Dejan Stankovic'ten haber aldım. Önümüzdeki günerde daha ayrınlı konuşacağımızı umuyorum. Kızılyıldız istikrarlı bir kulüp ve turnuvalarına düzenli olarak katılıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR"

Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Tosic, "Kendimi harika hissediyorum. 35 yaşında olmama rağmen iki, üç sezon daha oynayabilirim. 'de iyi bir izlenim bırakmıştım. Seçenekler ve teklifler var ama daha somut bir şey söyleyemem" diyerek sözlerini tamamladı.

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