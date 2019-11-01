İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (12. hafta) - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (12. hafta)

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 23.11.2019 20:48
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (12. hafta)

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (12. hafta)

Günün ilk karşılaşmasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (12. hafta)

Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk oldu.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (12. hafta)

İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmada bordo-mavililer rakibini 3-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (12. hafta)

Bu skor sonrası Trabzonspor, puanını 22 puana yükseltti.

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