İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (12. hafta)

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
1 Kasım 2019 Cuma 22:31
Güncelleme: 23.11.2019 20:48
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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Günün ilk karşılaşmasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk oldu.
İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmada bordo-mavililer rakibini 3-0 mağlup etti.
Bu skor sonrası Trabzonspor, puanını 22 puana yükseltti.