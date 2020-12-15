Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! 1 oyuncu pozitif

Son dakika: 'tan corona virüsü açıklaması! 1 oyuncu pozitif

Son dakika... 'nda ile karşılaşacak olan 'ta karşılaşma öncesi yapılan testlerde 1 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 17:54 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 18:01
Son dakika: Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! 1 oyuncu pozitif

'de haftayı karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle puansız kapatan , 5. 'nda Perşembe günü sahasında 'nu ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı kulüp gerçekleştirilen corona virüsü test sonuçlarını resmi hesabından paylaşırken, 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

"Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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