Haberler Fenerbahçe Son dakika haberi! Fenerbahçe'de corona şoku! 1 isim pozitif

Son dakika haberi! 'de corona şoku! 1 isim pozitif

Son dakika haberi: bir idari personelin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, " yapılan rutin testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:06 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:10
Son dakika haberi! Fenerbahçe'de corona şoku! 1 isim pozitif

; futbolcular, teknik heyet ve idari personele yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı.

Sarı-lacivertliler bir idari personelde corona virüse rastlandığını ve bu ismin karantina sürecinin başladığını duyurdu.

Ayrıca tesislerin dezenfekte edildiği de açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

yapılan rutin testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir.

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