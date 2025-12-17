Dış basında gündem Tedesco-Jhon Duran gerginliği: Tek yolu Fenerbahçe!

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Mücadelenin 67. dakikasında kenara gelen Jhon Duran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini sıkmamış ve o anlar ikili arasında bir gerginlik olduğu yönündeki iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştu.

Mücadelenin ardından duruma ilişkin açıklamada bulunan Tedesco, "Jhon Duran da herkes gibi oyundan çıkmak istemiyor. Bugün yaşanan durum özel bir durum değil. Çözüldü zaten. Normal karşılıyorum. Güney Amerikalılar duygusal oluyor. Ben İtalyanım. Bizler de duygusal oluyoruz. Dediğim gibi her oyuncu oynamak ister. Ancak ben de teknik direktör olarak kararlar vermek durumundayım." ifadelerinde bulunmuştu.