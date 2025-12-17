Dış basında gündem Tedesco-Jhon Duran gerginliği: Tek yolu Fenerbahçe!

CANLI SKOR ANA SAYFA
TÜMOSAN Konyaspor'a karşı oynanan mücadelenin 67. dakikasında kenara gelirken teknik direktör Domenico Tedesco ile el sıkışmayan Jhon Duran, dış basında da gündem oldu. Kolombiyalı yıldızın bu davranışının arkasında yatan neden açıklandı. İşte o haber...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 10:53
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Mücadelenin 67. dakikasında kenara gelen Jhon Duran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini sıkmamış ve o anlar ikili arasında bir gerginlik olduğu yönündeki iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştu.

Mücadelenin ardından duruma ilişkin açıklamada bulunan Tedesco, "Jhon Duran da herkes gibi oyundan çıkmak istemiyor. Bugün yaşanan durum özel bir durum değil. Çözüldü zaten. Normal karşılıyorum. Güney Amerikalılar duygusal oluyor. Ben İtalyanım. Bizler de duygusal oluyoruz. Dediğim gibi her oyuncu oynamak ister. Ancak ben de teknik direktör olarak kararlar vermek durumundayım." ifadelerinde bulunmuştu.

Tedesco ve Duran arasındaki olay, dış basında da geniş yankı uyandırdı. Fotomaç editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Arjantin merkezli Infobae'den derlediği habere göre 22 yaşındaki yıldız futbolcunun sahada daha uzun süre kalma isteğinin arkasında daha büyük bir neden yatıyor.

Duran, Kolombiya Milli Takımı ile son olarak 6 Haziran 2025'te Peru'ya karşı oynanan mücadelede sahaya çıkmıştı. Golsüz eşitlik ile sonuçlanan maçın ardından Kolombiyalı yıldızın teknik direktör Nestor Lorenzo ile kavga ettiği iddia edilmişti. Bu iddia sonradan yalanlansa da Duran, sağlık sebepleri nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Yıldız futbolcu için milli takım kapıları hala açık tutulsa da habere göre bu yol Fenerbahçe'den geçiyor. Kolombiya Milli Takımı'nda artan rekabet göz önüne alındığında Duran'ın sarı-lacivertli forma ile göstereceği performansa bağlı olarak milli takımdaki geleceğinin şekilleneceği aktarılıyor. 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken vites artıran yetenekli santrforun bu sebeple daha hırslı olduğu belirtiliyor.

