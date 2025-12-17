CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı canlı yayın: Hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep fK'yı konuk edecek. Puan cetvelinde 11. sıraya yerleşen Recep Uçar'ın ekibi, Süper Lig'de yukarılara tırmanmak isterken ZTK'da ise ilk maçtan 3 puanla ayrılarak iddiasını kanıtlamanın peşinde. Gaziantep FK ise ligde 7. sırada. 3 maçtır galibiyet yüzü görmeyen konuk takım, kupaya galibiyetle başlayarak moral bulmak istiyor. Peki Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 12:00
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Gaziantep FK 'yı ağırlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda, taraftarı önünde galibiyet hedefleyen ev sahibi, son maçında Eyüpspor karşısında 3-0'lık skorla aldığı galibiyetle moral buldu. Gaziantep FK ise son galibiyetini, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor deplasmanında almıştı. Son 3 maçında 3 puan bulamayan konuk takım, Rize deplasmanından galip ayrılmayı amaçlıyor. İşte Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının detayları...

ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası için oynanacak Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı, A Spor ekranlarından CANLI VE ŞİFRESİZ yayınlanacak. Karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Hakem yardımcılıklarını ise Uğur Sarı ve Gökmen Baltacı yapacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

ASpor CANLI YAYIN

