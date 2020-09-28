Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Nikola Kalinic'e yaptığı yeni teklif

Son dakika haberi: İşte 'ın 'e yaptığı yeni teklif

'ın ardından bir santrfor takviyesi daha yapmayı amaçlayan , 'ten vazgeçmiyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Hırvat golcüye senelik 3 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni teklifini iletti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:09 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:45
Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Nikola Kalinic'e yaptığı yeni teklif

Santrfor takviyesi için uzun süredir 'le temas halinde olan , Hırvat golcüde ısrarını sürdürüyor. Eski oyuncusu 'ı yeniden kadrosuna katan , Kalinic'in de transferini noktalayarak hücum gücünü artırmak istiyor. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, pazarlıklarını sürdürdüğü Hırvat golcüye senelik 3 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdi.

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Atletico Madrid'in Luis Suarez'e imza attırdıktan sonra Nikola Kalinic'i artık kadroda düşünmediği ve kısa süre içerisinde sözleşmesinin feshedileceği belirtildi. Kalinic'in de haftalardır görüşme yaptığı Beşiktaşlı yöneticilerl anlaşma sağlaması durumunda resmi sözleşmenin altına imza atacağı belirtildi.

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