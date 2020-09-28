Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Nikola Kalinic'e yaptığı yeni teklif

Santrfor takviyesi için uzun süredir Nikola Kalinic'le temas halinde olan Beşiktaş, Hırvat golcüde ısrarını sürdürüyor. Eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katan Kartal, Kalinic'in de transferini noktalayarak hücum gücünü artırmak istiyor. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, pazarlıklarını sürdürdüğü Hırvat golcüye senelik 3 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdi.



SUAREZ'İN TRANSFERİYLE ARTIK KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!

Atletico Madrid'in Luis Suarez'e imza attırdıktan sonra Nikola Kalinic'i artık kadroda düşünmediği ve kısa süre içerisinde sözleşmesinin feshedileceği belirtildi. Kalinic'in de haftalardır görüşme yaptığı Beşiktaşlı yöneticilerl anlaşma sağlaması durumunda resmi sözleşmenin altına imza atacağı belirtildi.

