Beşiktaş'tan transferde Linnes sürprizi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Linnes sürprizi!

'tan transferde sürprizi!

Beşiktaş'tan transferde Linnes sürprizi!

Siyah-Beyazlı yönetim rotayı ’e çevirdi. Norveçli futbolcu için G.Saray’a teklif yapacak olan gelecek cevaba göre B Planı’nı belirleyecek.

Kartal'dan taarruz... Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren sağ bek için Galatasaray'da forma şansı az olan 'e yöneldi. Yönetimin Linnes konusu Galatasaray'la görüşme yaparak Norveçli futbolcu için teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Linnes'in sürekli oynayacak bir takımda forma giymek istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

GEÇEN SEZON AZ ŞANS BULDU
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Norveçli starın geçen sezon bir süreliğine lisansı askıya alınmış ve ardından G.Saray'da forma şansı bulmuştu. Linnes'in bu nedenle Beşiktaş'ta oynamaya evet demesi bekleniyor.

COLLINS FAI İKİNCİ SIRADA
Beşiktaş'ın listesindeki ikinci ismin Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen Kamerunlu Collins Fai olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşmesi daha var.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 08:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan transferde Linnes sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA