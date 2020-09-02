Beşiktaş'tan transferde Linnes sürprizi!

Kartal'dan taarruz... Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ bek için Galatasaray'da forma şansı az olan Linnes'e yöneldi. Yönetimin Linnes konusu Galatasaray'la görüşme yaparak Norveçli futbolcu için teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.



BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Linnes'in sürekli oynayacak bir takımda forma giymek istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

GEÇEN SEZON AZ ŞANS BULDU

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Norveçli starın geçen sezon bir süreliğine lisansı askıya alınmış ve ardından G.Saray'da forma şansı bulmuştu. Linnes'in bu nedenle Beşiktaş'ta oynamaya evet demesi bekleniyor.

COLLINS FAI İKİNCİ SIRADA

Beşiktaş'ın listesindeki ikinci ismin Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen Kamerunlu Collins Fai olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşmesi daha var.