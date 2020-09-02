Siyah-Beyazlı yönetim rotayı Linnes’e çevirdi. Norveçli futbolcu için G.Saray’a teklif yapacak olan Beşiktaş gelecek cevaba göre B Planı’nı belirleyecek.
Kartal'dan taarruz... Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ bek için Galatasaray'da forma şansı az olan Linnes'e yöneldi. Yönetimin Linnes konusu Galatasaray'la görüşme yaparak Norveçli futbolcu için teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Linnes'in sürekli oynayacak bir takımda forma giymek istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.
GEÇEN SEZON AZ ŞANS BULDU
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Norveçli starın geçen sezon bir süreliğine lisansı askıya alınmış ve ardından G.Saray'da forma şansı bulmuştu. Linnes'in bu nedenle Beşiktaş'ta oynamaya evet demesi bekleniyor.
COLLINS FAI İKİNCİ SIRADA
Beşiktaş'ın listesindeki ikinci ismin Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen Kamerunlu Collins Fai olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşmesi daha var.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 08:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan transferde Linnes sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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