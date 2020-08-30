Kara Kartal dur durak bilmiyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına dünkü antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına dünkü antrenmanla devam etti. Koşu ve ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 pas çalışması ve top kapma idmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, ardından yarı sahada çift maç yaptı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Teknik patron Sergen Yalçın, zaman zaman çalışmayı durdurup müdahale etti. Oyuncuların hırslı hali teknik ekibi sevindirdi.
- 30.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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