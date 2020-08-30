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30 Ağustos 2020, Pazar
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dur durak bilmiyor

Kara Kartal dur durak bilmiyor

hazırlıklarına dünkü antrenmanla devam etti.

, hazırlıklarına dünkü antrenmanla devam etti. Koşu ve ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 pas çalışması ve top kapma idmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, ardından yarı sahada çift maç yaptı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Teknik patron , zaman zaman çalışmayı durdurup müdahale etti. Oyuncuların hırslı hali teknik ekibi sevindirdi.

  1. 30.8.2020
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