Kara Kartal dur durak bilmiyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına dünkü antrenmanla devam etti. Koşu ve ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 pas çalışması ve top kapma idmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, ardından yarı sahada çift maç yaptı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Teknik patron Sergen Yalçın, zaman zaman çalışmayı durdurup müdahale etti. Oyuncuların hırslı hali teknik ekibi sevindirdi.