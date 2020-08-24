N’Sakala göreve hazır

Kartal'ın yeni transferlerinden N'Sakala idmanlardaki motivasyonu ile öne çıkıyor. Siyah-beyazlı takımla ilk resmi maçına PAOK karşısında çıkacak olan 30 yaşındaki sol bek, maça iyi hazırlanmak için disiplinden taviz vermiyor. Kongolu futbolcuyu görenler "Tam bir profesyonel. Sanki uzun süredir Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi. Takımın yabancısı değil" yorumları yapıyorlar.