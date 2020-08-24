N’Sakala göreve hazır
Kartal'ın yeni transferlerinden N'Sakala idmanlardaki motivasyonu ile öne çıkıyor.
Kartal'ın yeni transferlerinden N'Sakala idmanlardaki motivasyonu ile öne çıkıyor. Siyah-beyazlı takımla ilk resmi maçına PAOK karşısında çıkacak olan 30 yaşındaki sol bek, maça iyi hazırlanmak için disiplinden taviz vermiyor. Kongolu futbolcuyu görenler "Tam bir profesyonel. Sanki uzun süredir Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi. Takımın yabancısı değil" yorumları yapıyorlar.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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