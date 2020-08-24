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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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N’Sakala göreve hazır

N’Sakala göreve hazır

'ın yeni transferlerinden N'Sakala idmanlardaki motivasyonu ile öne çıkıyor.

'ın yeni transferlerinden N'Sakala idmanlardaki motivasyonu ile öne çıkıyor. Siyah-beyazlı takımla ilk resmi maçına PAOK karşısında çıkacak olan 30 yaşındaki sol bek, maça iyi hazırlanmak için disiplinden taviz vermiyor. Kongolu futbolcuyu görenler "Tam bir profesyonel. Sanki uzun süredir 'ta oynuyormuş gibi. Takımın yabancısı değil" yorumları yapıyorlar.

  1. 24.8.2020
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