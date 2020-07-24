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24 Temmuz 2020, Cuma
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1 milyon euroyu bıraktı!

Burak Yılmaz 1 milyon euroyu bıraktı!

ile 2 yıllık anlaşma sağlayan , 12 milyon TL'lik alacağının 8 milyonununu (1 milyon euro) bırakarak yönetiminin onayını aldı.

G.Birliği maçı sonrası 'ya gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Burak, 'den 2.5 milyon euro garanti para alacak. Fransa ekibi, 'tan alacağı 12 milyon euro'nun da yarısını karşılayacak.

  1. 24.7.2020
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