Burak’sız çıkmam!
Teknik direktör Yalçın, sağlık ekibine “Burak Yılmaz’ı F.Bahçe derbisine hazır istiyorum, ne gerekiyorsa yapın” talimatı verdi.
Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözü Burak Yılmaz'da... Önceki gün yapılan antrenmanda bireysel çalışan ve ardından düz koşu yapan Burak Yılmaz'la ilgili olarak sağlık ekibiyle görüşen Yalçın, golcü futbolcunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Tedavisi hızlandırılmış şekilde ilerleyen Burak Yılmaz'ın derbide takımı yalnız bırakmak istemediği ve forma giymek için tüm şartları zorlamak istediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın da sağlık ekibine "Burak Yılmaz'ı F.Bahçe derbisine hazır istiyorum, ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi. Öte yandan bu oyuncunun dışında ağrıları azalan ve önceki gün takımla birlikte çalışan Boateng'in de Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek olması yüzleri güldürdü.
KALAN SAĞLAR BİZİMDİR
Karius'un ardından Victor Ruiz'in de takımdan ayrılmasıyla birlikte gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Hafta sonunda F.Bahçe'yle kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılarda başarılı teknik adam, Ruiz'in gidişini çok fazla problem etmedi. Bu bölgede elinde Vida, Roco ve Erdoğan bulunan Yalçın, gerekli gördüğü durumda Necip'i de stoperde oynatabilir. Yalçın, Ruiz'in yokluğunu "Giden gider, kalan sağlar bizimdir" şeklinde yorumladı.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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