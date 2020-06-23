Diaby'de yüzde 40 indirim - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Diaby'de yüzde 40 indirim

Diaby'de yüzde 40 indirim

, bu sezon kiralık olarak forması giyen için siyah-beyazlı kulübe satın alma teklifi yaptı.

Sporting Lizbon, bu sezon kiralık olarak forması giyen için siyah-beyazlı kulübe satın alma teklifi yaptı. A Bola'da yer alan habere göre Lizbon, kiralama sözleşmesinde yazan 5 milyon euro'yu talep etmediğini ve 3 milyon euro istediklerini Beşiktaş cephesine iletti. Siyah-beyazlılar, henüz bu teklife bir cevap vermedi. 29 yaşındaki Diaby, bu sezon Beşiktaş'ta 30 maça çıktı ve 4 gol atıp 2 asist yaptı.
  1. 23.6.2020
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