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08 Şubat 2020, Cumartesi
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CANLI| Beşiktaş-Gaziantep FK

'in 21. hafta mücadelesinde sahasında FK ile karşılaşıyor. Taraftarı önünde ilk resmi mücadelesine çıkacak olan 'ın hedefi mutlak galibiyet. Başlama düdüğü 17.00'da çalan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 21. haftasında sahasında FK'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların 20 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. , 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin ise, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Güneydoğu ekibi, 9. sırada bulunuyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak

GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode

SERGEN YALÇIN, TARAFTARLARININ ÖNÜNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın teknik direktörü , siyah-beyazlı takımın başında 'taki ilk maçına yarın çıkacak.

ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki maçıyla mesaisine başlamıştı.

Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti.

VODAFONE PARK'TA SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi.

Evindeki lig maçlarında BtcTurk 'a 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, 'nda ise 'a 3-2 mağlup oldu.

Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 yenebildi.

BURAK YILMAZ FORMDA

Beşiktaş'ın santrforu , son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 8 gole imza attı.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 16:59
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