CANLI| Beşiktaş-Gaziantep FK

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların 20 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Kara Kartal, 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

Konuk ekibin ise, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Güneydoğu ekibi, 9. sırada bulunuyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak

GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode

SERGEN YALÇIN, TARAFTARLARININ ÖNÜNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına yarın çıkacak.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı.

Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti.

VODAFONE PARK'TA SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi.

Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 yenebildi.

BURAK YILMAZ FORMDA

Beşiktaş'ın santrforu Burak Yılmaz, son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 8 gole imza attı.