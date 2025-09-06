CANLI SKOR ANA SAYFA
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda A Milli Basketbol Takımımız, İsveç'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 13:51
Türkiye 85-79 İsveç (MAÇ SONUCU ÖZET)

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda A Milli Basketbol Takımımız, Riga'daki Xiaomi Arena'da İsveç ile karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 85-79 kazanan 12 Dev Adam, adını çeyrek finale yazdırdı.

Maça hızlı başlayan İsveç, ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan rakibimiz, devreyi 42-37 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda sahneye çıkan millilerimiz, savunmadaki sertliği ve hücumdaki yüksek yüzdesiyle oyunun kontrolünü ele aldı. Üçüncü çeyreği 63-55 önde bitiren Ay-yıldızlılar, son periyotta da üstünlüğünü koruyarak parkeden 85-79 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Millilerimiz, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

